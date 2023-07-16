Kyodo: большинство жителей Японии считает недостаточными разъяснения о сбросе воды с АЭС

По данным агентства, 87,4% опрошенных уверены, что сброс воды с "Фукусимы-1" породит слухи, которые приведут в той или иной степени к репутационному ущербу для страны

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Японии считает недостаточными разъяснения местных властей о готовящемся сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo.

Согласно этим данным, 80,3% респондентов считают, что предоставленные властями разъяснения являются недостаточными. 87,4% опрошенных уверены, что сброс воды с АЭС породит слухи, которые приведут в той или иной степени к репутационному ущербу для страны.

Также недовольство респондентов вызвали проблемы, возникшие при объединении в одной карте функций удостоверения личности и медицинского страхования. В последние недели в стране возникали многочисленные скандалы, связанные с утечками личных данных и невозможностью оплатить за счет страховки медицинские услуги: в этой связи власти приняли решение отложить реализацию этой инициативы до осени. В связи с этим 76,6% опрошенных выразили уверенность, что процедуру объединения этих карт стоит либо отменить вовсе, либо отложить на еще более длительный срок. При этом 74,7% опрошенных считают, что до осени власти не успеют решить возникшие проблемы.

На этом фоне уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, по данным опроса Kyodo, за месяц снизился на 6,5 процентных пункта (п.п.), до отметки 34,3%, а рейтинг неодобрения, напротив, поднялся на 7 п.п., до 48,6%.

Общенациональный телефонный опрос Kyodo проводился 14-16 июля, число его участников на данный момент не указывается.

О сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.