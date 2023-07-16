СМИ: в Иране полицейские патрули будут следить за соблюдением норм ношения хиджаба

По информации Tasnim, они теперь обязаны сначала делать замечания тем женщинам, которые отказываются от соблюдения норм ношения головного платка, и рекомендовать им надеть хиджаб

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полиция Ирана начала организовывать автомобильные и пешие патрули, которые будут следить за тем, чтобы все женщины неукоснительно соблюдали правила ношения хиджаба. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его словам, такие меры должны способствовать "социальной сплоченности и безопасности общества". Полицейские теперь будут обязаны сначала делать замечания тем женщинам, которые отказываются от соблюдения норм ношения головного платка, и рекомендовать им надеть хиджаб. В случае неповиновения полицейские смогут принимать в отношении нарушительниц определенные правовые меры и привлекать их к ответственности.

Согласно иранскому уголовному кодексу, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. Еще более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 1 года до 10 лет.