Патриарх Кирилл вернул чудотворную икону Богородицы "Целительница" в Алексеевскую обитель

Предстоятель РПЦ назвал возвращение святыни "замечательным историческим событием"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, после окончания литургии, передал в Алексеевский женский монастырь Москвы чудотворную икону Божией Матери "Целительница" - в прошлом одну из главных святынь обители, которая после революции была из нее похищена. Возвращение иконы в монастырь патриарх назвал "замечательным историческим событием".

"Торжественно вручаю матери-игуменье (Ксении Чернеге - прим. ТАСС) святой чудотворный образ для постоянного пребывания в этой исторической обители, как это было на протяжении долгих лет в то время, когда люди могли свободно поклоняться этой святыне и когда еще не наступили страшные гонения XX века. Пусть этот образ будет местом принесения особых молитв за церковь нашу, за страну нашу, за народ наш и за то, чтобы мир, благоденствие как для страны, для народа, так и для церкви нашей стали постоянным состоянием, в котором бы жили наши люди", - сказал патриарх.

Икона "Целительница" изображает чудо исцеления Богородицей тяжко болящего клирика. Точное время ее появления в Алексеевской обители неизвестно, но во второй половине XVIII века, как было сказано в зачитанном после литургии сообщении, этот образ уже был в монастыре и прославился исцелениями. В начале XX века это была единственная чудотворная икона Богоматери в Москве с таким наименованием.

После революции икона была похищена из монастыря, однако впоследствии ее обнаружили в столичном храме Преображения Господня на Преображенской площади. Там она находилась до 17 июля 1964 года, когда храм был взорван. Накануне этого икону вместе с другим имуществом Преображенской церкви перевезли в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где она и находилась до настоящего времени.

Патриарх Кирилл поблагодарил настоятеля Воскресенского храма протоиерея Александра Дасаева за содействие в возвращении иконы в Алексеевский монастырь. "Хотел бы в связи с этим выразить благодарность отцу Александру за хранение этого образа - вам и вашим сослужителям. Ваш храм был местом хранения этой святыни. Благодарю вас за все те труды, которые вы понесли, а самое главное - за сохранение этой святыни", - сказал предстоятель РПЦ.