16 июля, 09:59

СМИ: иранские школьники смогут выбрать русский язык в качестве иностранного

По сведениям Tasnim, они также смогут изучать итальянский, китайский, немецкий и французский языки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Учащиеся иранских школ в соответствии с новым декретом Совета по делам высшего образования получат возможность изучать русский язык в качестве одного из иностранных. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, школьники смогут изучать русский, итальянский, китайский, немецкий и французский языки в дополнение к английскому и арабскому. Кроме того, в совете отметили, что изучение английского языка отныне не является обязательным: учащиеся смогут выбрать иностранный язык из предложенных им вариантов.

При этом, подчеркнули чиновники, изучение арабского по-прежнему является обязательным, однако только в качестве языка Корана в первых классах школы. Для остальных учащихся курсы разговорного арабского станут факультативными. 

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