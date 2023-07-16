Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Москве с 19 июля

По данным синоптиков, температурный фон в городе ожидается ниже нормы на 2-2,5 градуса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В Москве в ближайшие три дня прогнозируют температуру до +25...+27 градусов. Со среды ожидаются похолодание до +20 градусов и облачная погода, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Рекомендую москвичам жадно наслаждаться погодой в воскресенье, понедельник, в первой половине дня вторника, потому что потом нас вновь ожидает понижение температуры. В ближайшие дни будет настоящее лето - много солнца, до +25...+27 градусов, без ветра. К сожалению, в среду будет ветер до 17 м/с, облачно, +19...+20 градусов, дожди. Из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже", - сказал он.

По словам Вильфанда, 20-22 июля днем прогнозируется +19...+24 градуса. Такой температурный фон ниже нормы на 2-2,5 градуса и соответствует началу июня. "Преимущественно будет +20 градусов в эти дни. Прохладно для июля, конечно", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, с 20 по 22 июля осадков не ожидается, но погода будет облачная.