Собянин сообщил, что москвичи оставили более 40 тыс. предложений на платформе "Город идей"

По словам мэра Москвы, большинство из них касались благоустройства города и транспорта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. предложений по развитию столицы поступило от жителей за 9,5 лет через онлайн-платформу "Город идей". Об этом сообщил в воскресенье в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Добавили 10 новых тем на платформе "Город идей". Мы запустили ее 9,5 лет назад, чтобы москвичи могли предлагать свои инициативы по развитию города. Новые темы доступны в разделе "Предложить идею", - написал мэр.

Он уточнил, что 9 из 10 новых тем касаются уже существующих молодежных проектов - от информационной безопасности до патриотического воспитания, эти темы запускают вместе с проектным офисом "Молодежь Москвы". Еще одна тема посвящена развитию библиотек и культурных центров столицы, а также популяризации их деятельности. "За время работы раздела "Предложить идею" горожане направили свыше 40 тыс. идей. Большой популярностью пользуются сферы, касающиеся благоустройства города, транспорта и парков", - отметил Собянин.

Он добавил, что благодаря жителям в Москве высадили больше 4 тыс. деревьев и кустарников, разбили сотни тысяч квадратных метров газонов; обновили более 115 детских площадок; благоустроили более 100 пешеходных зон; провели более 100 культурно-досуговых мероприятий на территории библиотек, культурных центров и парков; добавили около 20 новых маршрутов общественного транспорта; установили и обновили более 25 пунктов проката и парковок для велосипедов и самокатов.

"Спасибо москвичам за инициативы. Предлагайте новые решения для города, которые мы обязательно будем реализовывать", - заключил мэр.