Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани сократилось до трех часов

Проезда ожидают 950 единиц транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 14:00 воскресенья сократилась до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания до часа", - говорится в сообщении.

Утром 16 июля очередь из 1,4 тыс. автомобилей наблюдалась со стороны Краснодарского края, время ожидания составляло более четырех часов, со стороны Крыма очереди не было.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. Ранее власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.