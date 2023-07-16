Курорты на Кубани обеспечат привозной водой по запросу отдыхающих

Из-за аварии на сетях водоснабжения в районе пансионата "Волна" воды до завершения ремонта сетей не будет, сообщили в администрации Небугского сельского поселения

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Власти Туапсинского района Краснодарского края обеспечат привозной водой курортную инфраструктуру в период восстановления коммунальных сетей, сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации Небугского сельского поселения.

По информации муниципалитета, из-за аварии на сетях водоснабжения в районе пансионата "Волна" воды до завершения ремонта сетей не будет. Частично снабжение прекратится и в гостиницах в селе Агой.

Для подвоза воды власти предлагают по телефону оформить заявку на ее подвоз.

Ранее власти сообщали, что более 48 тыс. туристов продолжат отдых в здравницах и гостиницах пострадавшего от подтопления Туапсинского района. В муниципалитете, как и до непогоды, работают почти 900 отелей и гостиниц. В пострадавших пансионатах завершается ликвидация последствий ЧС.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. В результате непогоды был разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.

В субботу на Туапсинский район вновь обрушились ливни, за день выпало до 20 мм осадков, был зарегистрирован подъем уровня рек Нечепсухи и Псебе. В результате непогоды произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский. По информации властей, частично нарушено электроснабжение и водоснабжение, организован подвоз бутилированной и технической воды местным жителям.