На Ставрополье из-за дождей объявили штормовое предупреждение

В регионе прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за неблагоприятной погоды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 15-17 часов и до конца суток 16 июля, далее в течение суток 17 июля 2023 года на территории края местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В социальных сетях жители региона сообщают о том, что в отдельных районах уже пошел сильный дождь, местами отмечается град.