Все участники международной олимпиады по физике из России завоевали золотые медали

В состязании приняли участие представители более 80 стран

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Все пять российских участников 53-й Международной физической олимпиады школьников завоевали золотые медали, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран", - говорится в сообщении.

Международная физическая олимпиада (IPhO - International Physics Olympiad) - ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Она проводится с 1967 года.

Олимпиада состоит из двух туров. Первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Второй - экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу.

Как рассказали в министерстве, в 2023 году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учетом результатов учебно-тренировочных сборов и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.