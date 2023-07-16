Пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи нет

В очереди со стороны Тамани находятся 930 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 18:00 мск воскресенья ожидают 930 автомобилей, со стороны Керчи проезд свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Утром в воскресенье очередь из 1,4 тыс. автомобилей наблюдалась со стороны Краснодарского края, время ожидания составляло более четырех часов, со стороны Крыма очереди не было. Днем проезда со стороны Керчи ожидали до 350 транспортных средств.

"На 18:00 в очереди со стороны Тамани находятся 930 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. Ранее власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.