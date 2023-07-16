Мезенцев назвал "Славянский базар" неотъемлемой частью духовной традиции

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что фестиваль вновь порадовал Белоруссию, Россию, друзей с постсоветского пространства и других стран удивительной программой

ВИТЕБСК, 16 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал неотъемлемой частью славянской духовной традиции. Об этом в ходе концерта, состоявшегося на фестивале в рамках Дней Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Он уже неотъемлемая часть нашей духовной славянской православной традиции. При том, что мы не закрываем дверь для представителей других стран, других религий, конфессий. Это значимо потому, что мы ощущаем локоть друг друга, что мы вместе, что наши сердца действительно открыты. Открыты искусству, друзьям, нашим партнерам", - сказал он.

По словам госсекретаря, Россия и Белоруссия вместе с дружественными народами хотят строить "планы дня нынешнего, дня завтрашнего строить, слыша предложения друг друга, пожелания друг друга, оценки друг друга, на фундаменте дружбы, доверия и равноправия".

Мезенцев отметил, что "Славянский базар" вновь порадовал Белоруссию, Россию, друзей с постсоветского пространства и других стран удивительной программой. "То, с чем мы уезжаем из города, - это память сердца, это незабываемые чувства", - подчеркнул он.

В разговоре с журналистами Мезенцев отметил, что организаторы сделали все возможное, чтобы фестиваль внес огромный вклад в историю Белоруссии. "Именно в историю. Не в историю музыкального искусства, а в тот этап развития страны, динамичный, который определяется президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко и его командой. Но мы говорим о программах Союзного государства. И мы благодарны той практике, которую определяют национальные лидеры, два президента - президент России [Владимир Путин] и президент Белоруссии. А мы все в их команде", - заключил госсекретарь.

Торжественное открытие "Славянского базара" состоялось 13 июля. В рамках фестиваля состоялись взрослый и детский конкурсы вокалистов, прошли тематические выставки, выступления творческих коллективов и исполнителей из Белоруссии и России. Церемония закрытия фестиваля состоится вечером в воскресенье, однако на следующий день программа продолжится водевилем, концертами рок-исполнителей и мастеров шансона.