На Кубани эвакуированные жители Новомихайловского вернулись домой после подтопления

Расчистка территории от ила и мусора продолжается

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Эвакуированные из-за подтопления жители поселка Новомихайловский на Кубани вернулись в свои дома, сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Все эвакуированные вчера жители поселка [Новомихайловский] вернулись в свои дома. В круглосуточном режиме продолжается восстановление водовода, что питает поселки Тюменский и Новомихайловский. Подачу воды в дома в поселке Тюменский должны запустить уже вечером", - говорится в сообщении.

Кроме того, идет восстановление инфраструктуры пансионата "Радуга" в Тюменском, электроснабжение и водоснабжение восстановлены. Расчистка территории от ила и мусора продолжается.

В субботу в Туапсинском районе выпало до 20 мм осадков, что вызвало повышение уровня воды в реках Нечепсуха и Псебе. Из зоны подтопления сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей, была проведена эвакуация 160 человек, в том числе 57 детей.