В Кировской области начали создавать межшкольную психологическую службу

Специалисты будут работать в учебных заведениях, где есть риск возникновения конфликтных ситуаций

КИРОВ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области начали создавать межшкольную психологическую службу, которая поможет решить проблему нехватки школьных психологов в регионе. Специалисты будут работать в учебных заведениях, где есть риск возникновения конфликтных ситуаций, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

"Ситуация с психологической помощью в регионе не очень хорошая, в отдельных районах нет ни одного психолога ни в одной школе, а такого быть не должно быть. У нас должны быть специалисты на гарантированных ставках, независимых от желания конкретного директора школы. Мы давно настаиваем на необходимости создания в регионе межшкольной психологической службы и можем говорить о том, что создание такой службы началось: дополнительные ставки психологов выделены в Центре дистанционного образования детей. Сейчас это 14 ставок, этого недостаточно для региона, и наша задача - добиться увеличения числа ставок", - рассказал Шабардин.

Он отметил, что профессиональные психологи могли бы существенно снизить риск возникновения конфликтных ситуаций в школах.

"Когда в других регионах дети шли в школу с оружием, как правило, все они шли в свои учебные заведения. И я каждый раз подчеркиваю, что нужно не только усиливать физическую охрану школы, но выстраивать работу на качественно другом уровне, заниматься профилактикой, предотвращением таких ситуаций", - отметил собеседник агентства.

По его словам, создание межшкольной психологической службы позволило бы выявлять школы, где есть какие-либо проблемы, и направлять туда специалистов для работы с детьми, учителями и родителями. При этом, уточнил Шабардин, региональному министерству образования необходимо разработать четкие должностные обязанности психологов.

Ранее Шабардин сообщил, что количество суицидов среди детей в Кировской области увеличилось в два раза за 2022 год, по числу случаев на 10 тыс. детского населения область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе. Всего в 2022 году произошло девять завершенных случаев суицида. По словам Шабардина, зачастую детей на совершение суицидальных попыток толкают проблемы в детско-родительских отношениях и отношениях между сверстниками.