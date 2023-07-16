В Оренбуржье подготовили 50 инструкторов для организации активного летнего отдыха детей

Заявки подали 100 человек

ТАСС, 16 июля. Активный отдых для детей во дворах организовали 50 спортивных инструкторов в Оренбургской области, сдавших итоговый экзамен и получивших специальный сертификат. Об этом ТАСС сообщили в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

"По информации департамента по делам молодежи Оренбургской области, с 1 июня 2023 года к работе приступили 50 спортивных инструкторов. Команда проекта сформирована из учащихся и выпускников спортивных школ, секций и других организаций в разных территориях региона", - рассказали в профильном министерстве.

Профессионалы в сфере спорта, педагогики и психологии провели с инструкторами не менее десяти образовательных занятий, посвященных работе с детьми на дворовых площадках. Из 100 человек, от которых поступили заявки, итоговый экзамен сдали 50 кандидатов. По итогам они также получили сертификаты спортивного инструктора для работы на дворовой площадке.

Сейчас в мероприятиях проекта участвуют около 1,5 тыс. детей, которые живут недалеко от спортивных игровых площадок. За лето планируется провести более 20 мастер-классов и игр. Занятия проводятся на дворовых площадках, созданных в прошлые годы. Для этого инструкторы получили комплекты экипировки, а также футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи.

В профильном министерстве отметили, что правительство Оренбургской области планирует продлить проект на следующие годы. В этом году он впервые проходит по инициативе губернатора региона Дениса Паслера. Проект "Спортивный двор" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере 492 тыс. рублей.