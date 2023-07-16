Очередь на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до около 850 автомобилей

Время ожидания составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Около 850 автомобилей ждут в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. По состоянию на 23:00 мск воскресенья, время ожидания составляет более двух часов, выезд из Крыма свободен.

Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 23:00 в очереди со стороны Тамани находится 847 транспортных средств. Время ожидания [составляет] более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье очередь из 1,4 тыс. автомобилей наблюдалась со стороны Краснодарского края, время ожидания досмотра составляло более 4 часов, со стороны Крыма очереди не было. Ситуация изменилась днем, когда со стороны Керчи образовался затор из 350 транспортных средств, к вечеру с ним удалось справиться.