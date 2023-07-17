В Гидрометцентре сообщили о старте купального сезона в Калининградской области

Балтийское море прогрелось до плюс 22 градусов, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Балтийское море в Калининградской области прогрелось до плюс 21-22 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Замечательная погода в Калининградской области уже несколько дней. Это способствовало тому, что сейчас вода прогрелась до плюс 21-22 градусов. Купальный сезон открыт", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни температура воздуха в Калининградской области понизится до плюс 22-23 градусов, на температуру воды в море это не повлияет.

Метеоролог отметил, что Черное море в настоящее время наиболее теплое у берегов Геленджика, температура воды составляет плюс 26 градусов. В Туапсе и Анапе вода прогрелась до плюс 25 градусов, в Сочи - до плюс 24 градуса.

Вильфанд добавил, что на Крымском полуострове температура воды в Черном море немного понизилась, но это временно. "В Крыму северные ветры на прошлой неделе способствовали тому, что произошел сгон теплой поверхностной воды в центральные акватории, на смену им пришли более прохладные. Поэтому в Алуште сейчас плюс 18 градусов, в Феодосии, Евпатории - плюс 20 градусов. Но это достаточно быстро восстановится", - рассказал он.