Паломники из разных стран отправились в крестный ход памяти семьи Романовых на Урале

Маршрут хода пройдет через центр Екатеринбурга, его окраину и трассу, ведущую к Ганиной Яме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Паломники из регионов России, Узбекистана, Сербии и Чехии прошли обряд причастия и отправились в крестный ход памяти Романовых от возведенного на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге Храма на Крови, передает корреспондент ТАСС. Им предстоит преодолеть маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки царской семьи - более 20 км до Ганиной Ямы.

"Это событие, которое мы вспоминаем, особенно страдание царской семьи, здесь 78 дней они пробыли в тюрьме, в Ипатьевском доме. И вот эта нечеловеческая расправа, которая случилась, она находит сегодня отклик. <...> Но эти люди идут сами. Вот это особенность, что народ приходит на это место, десятки тысяч собираются", - сказал перед крестным ходом председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что в этом году на крестный ход собрались паломники из разных стран.

"105 лет назад произошла страшная гибель царской семьи. Почему мы собираемся ежегодно здесь? Не только потому, что это было жесткое и неправедное явление, мы собираемся здесь, чтобы еще раз осознать ценность каждого человека, ценность каждой души. <...> Великий крестный ход, который пойдет отсюда, символизирует эту многоголосную силу добра", - отметил заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра Узбекистана Алишера Навои Андрей Слоним.

Крестный ход традиционно пройдет через центр Екатеринбурга, его окраину и трассу, ведущую к Ганиной Яме, где в 1918 году были уничтожены останки царской семьи. На время торжественного шествия движение транспорта перекрыто.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна царская семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий десятки тысяч православных со всех концов России и из-за рубежа. В этом году фестиваль проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 июля. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.