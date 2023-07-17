"Известия": в России планируют ввести штраф за выгул собак без намордника

Согласно тексту законопроекта, штрафовать нарушителей смогут полицейские

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника планируется установить в России. Такой законопроект поддержало правительство РФ, говорится в проекте официального отзыва. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на копию документа.

В проекте отзыва отмечается, что кабмин поддержал законопроект при условии его доработки до внесения в Госдуму. Уточняется, что изменения должны соответствовать закону "Об ответственном обращении с животными", согласно которому запрещается выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме принадлежащей хозяину огороженной территории. Также в законопроекте говорится, что штрафовать нарушителей смогут полицейские, хотя контроль соблюдения правил в этой сфере осуществляет региональный надзор, подчеркнули в кабмине.

"Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. <...> Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника", - приводит издание слова автора законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Как отмечает газета, в 2019 году правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак, в который вошли бразильский бульдог, американский бандог, акбаш, амбульдог и другие. Сейчас выгул этих пород собак регулируется только региональными законами, законопроект же предполагает введение административной ответственности на федеральном уровне.