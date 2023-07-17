На Камчатке планируют создать дом для сопровождаемого проживания детей-инвалидов

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, с регионом достигнуты договоренности о совместных проектах, таких как открытие центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, подросткового пространства

ТАСС, 17 июля. Дом для самостоятельного проживания детей-инвалидов со специализированным сопровождением создадут на Камчатке. Об этом в понедельник сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы с командой на протяжении нескольких дней работали в разных учреждениях, где находятся дети-сироты, дети с инвалидностью. Очень довольны увиденным, потому что и душевное отношение, и та инфраструктура, которая для детей создана, хорошая. Но есть отдельные моменты, которые требуют внимания. Сейчас на совещании мы это обсудили, я уверена, что дальше мы сможем эти нюансы устранить. Но самыми главными для меня являются договоренности о наших совместных проектах с регионом, таких как открытие центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, подросткового пространства и в перспективе дом сопровождаемого проживания для детей с инвалидностью", - сказала омбудсмен.

Глава региона Владимир Солодов отметил, что ряд местных практик высоко оценен кураторами, опыт субъекта тиражируется в других регионах. "Не менее важно, конечно, учиться у лидеров, смотреть, где мы можем поменять. Для меня главный вывод, что нам нужно продолжать менять мышление всей нашей системы, ставить в центр внимания ребенка, семью с детьми и ее интересы, <…> а не идти от наших привычных бюрократических и ведомственных подходов", - сказал Солодов.

По его словам, подростков в регионе будут активнее включать в проекты, которые реализует край.