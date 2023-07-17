В четырех регионах России ожидается "опасное солнце"

Речь идет о Астраханской, Омской областях, Алтайском крае и Дагестане

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Высокий индекс ультрафиолета в ближайшие дни ожидается в Астраханской, Омской областях, Алтайском крае и Дагестане. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти везде ситуация с ультрафиолетовым индексом нормальная, но в Дагестане, Астраханской области он 6-7 единиц (из 12 возможных - прим. ТАСС). Также исключением станет юг Сибири", - сообщил он.

По словам Вильфанда, с осторожностью проводить время на солнце в ближайшие дни следует жителям Алтайского края и Омской области. "Там индекс очень высокий - 7-8 единиц, так что нужно быть осторожным", - отметил он.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.