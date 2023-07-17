В Приморье планируют рассмотреть поправки об умерщвлении агрессивных бездомных животных

Соответствующая норма на краевом уровне может быть принята до зимы

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Приморья рассмотрят поправки в региональное законодательство об умерщвлении агрессивных животных, поведение которых не изменилось за 21 день содержания после отлова, сообщил ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко. Соответствующая норма на краевом уровне может быть принята до зимы, когда отмечается наибольшее число конфликтных ситуаций с бездомными животными.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет регионам право устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Согласно документу, регионы могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными. Новые нормы также дополняют закон положением, согласно которому владельцы животных должны "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных".

"Эта работа началась давно, мы уже в опережение федерального законодательства свое меняли, на федеральный уровень выходили, все было учтено в федеральном законодательстве. <...> Единственное, что оставалось невозможным реализовать на краевом уровне, это то, что, если животное признается агрессивным, <...> подлежит умерщвлению. <...> Будем обсуждать с коллегами, <...> сейчас закон будет президентом подписан, сразу и начнем. <...> Думаю, что успеем [принять к зиме], все готово, сам законопроект уже готов давно", - сказал Андрейченко.

Планируется, что определять судьбу животного будет специальная комиссия, в которую войдут, в частности, кинолог, эксперт. Комиссия проведет оценку состояния животного через 21 день после отлова и содержания со всей необходимой ему помощью, если за этот срок его агрессивное поведение, из-за которого оно было отловлено, не изменится.

Андрейченко отметил, что на краевом уровне уже принят ряд норм, которые позволили улучшить ситуацию с безнадзорными животными в крае. В частности, было увеличено финансирование на соответствующую работу, и сейчас ежегодно выделяется более 100 млн рублей на то, чтобы отлавливать, вакцинировать, стерилизовать, чипировать, пристраивать животных. Кроме того, отметил собеседник, в Приморье был запрещен самовыгул, введены обязательные маркирование и постановка животных на учет, а муниципалитеты края получили полномочия вводить режим ЧС в случае особенно острой ситуации.