17 июля, 02:45,
обновлено 17 июля, 03:07

В Крыму заявили об обеспеченности региона ГСМ, продуктами и промтоварами

На складах есть все необходимые запасы, заверили в Минпромполитики региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Необходимые запасы горюче-смазочных материалов (ГСМ), продуктов и промышленных товаров есть на складах Крыма, сообщила врио министра промышленной политики региона Елена Элекчян, которую процитировал советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - процитировал Крючков врио министра.

Ранее Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы России. В расположенном около Крымского моста Темрюкском районе создали оперативный штаб. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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