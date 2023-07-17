17 июля, 03:02

В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов. 

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