В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.