В Хабаровском крае после циклона прогнозируют жару

Погода начнется меняться 18 июля

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Южные и часть центральных районов Хабаровского края попали под влияние циклона из Китая, в регион пришли дожди, сильно понизился температурный фон. Однако во вторник погода улучшится, на неделе в крае вновь установится жаркая погода. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"С приходом циклона в регионе понизилась температура. Ночью отмечалось 15-20 градусов, местами - 7-12, днем воздух прогревался до 22 градусов. Уже завтра погода начнет меняться, станет теплее. Днем в северных районах температура может подняться до 33 градусов, в южных - до 24-29 градусов. 19, 20 июля температуры будут еще выше. В целом, если говорить о Хабаровске, нас ждет жаркая неделя, однако погода будет сохраняться неустойчивой с возможными кратковременными дождями", - сказали в гидрометцентре.

В последние дни, а также в понедельник, на юге и на части территории центральных районов Хабаровского края отмечаются дожди и ливни. В выходные местами прошли сильные дожди, вызванные влиянием циклона из Китая и фронтальных разделов, уточнили в гидрометцентре. До этого в регионе стояла жаркая погода практически без осадков.

Жаркая погода может усугубить ситуацию с пожарами. Сейчас лесными пожарами в Хабаровском крае охвачено почти 135 тыс. га, площадь возгораний значительно увеличилась за выходные. В пятницу в регионе фиксировались пожары на площади около 96,4 тыс. га. Горит в основном север региона. Огонь распространяется по труднодоступным отдаленным территориям.