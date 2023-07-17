В Приморье новая водоочистная станция улучшит качество воды для почти 17 тыс. жителей

Строительство объекта начали на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорске

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Строительство водоочистной станции, которая улучшит качество воды для почти 17 тыс. человек, началось на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорске Приморского края по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Как сообщил генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Владимир Малюшицкий, будет построена новая водоочистная станция, блок водоподготовки производительностью 10 000 кубометров воды в сутки, 3 резервуара для хранения питьевой воды, административно-бытовой корпус. <...> Завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта планируется в конце 2024 года", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта ведется капитальный ремонт действующей насосной станции, которая находится в эксплуатации с 1960 года. В настоящее время здесь идет ремонт дренажной системы, кровли, проводятся отделочные работы.

Нежданкинское водохранилище - один из основных источников водоснабжения Дальнегорского городского округа с природной водой хорошего качества. Однако в период сильных дождей и паводков эту воду использовать нельзя из-за того, что она становится мутной, ее цвет перестает соответствовать нормативам, в таких случаях, кроме обеззараживания, воду необходимо дополнительно очищать.

Всего в этом году по нацпроекту в крае строится восемь объектов: в Партизанском, Хасанском, Яковлевском муниципальных округах, Лесозаводске и Фокино. Уже завершена реконструкция центрального водовода в Хороле и второй этап строительства объектов водоснабжения в Пограничном. Остальные объекты планируется сдать в эксплуатацию до конца года, в основном это реконструкция водоводов, строительство станций водоочистки и водоподготовки. Общий объем финансирования составляет 1,3 млрд рублей.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.