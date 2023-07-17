17 июля, 03:27

На Крымскому мосту приостановили движение железнодорожного транспорта

Компания-перевозчик предупредила об изменениях в расписании движения поездов "Таврия"

ТАСС, 17 июля. Изменения в расписании движения поездов "Таврия" возможны из-за ЧП на Крымском мосту, создан оперативный штаб, говорится в телеграм-канале компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи. Следите за официальной информацией перевозчика в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлен. 

Теги:
РоссияКрымЧП на Крымском мосту
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация