В Приморье синоптики прогнозируют рост интенсивности дождей к концу июля

В местном гидрометцентре также указывают, что 31 июля существует вероятность выхода к Корейскому проливу тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Конец июля в Приморском крае будет еще более дождливым, чем текущая неделя, из-за поступления в край очень влажной тропической воздушной массы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай.

"На прошлой неделе у нас прошел циклон, который вызвал разнообразные дожди по территории Приморья. На текущей неделе будет небольшой перерыв, а к концу месяца снова будут активные атмосферные фронты, которые принесут с собой тропическую воздушную массу высокой влажности. До конца месяца еще два циклона могут пройти по территории Приморского края или у его границ, что также добавит осадков", - рассказал Кубай.

По его словам, несмотря на то, что сами по себе эти циклоны довольно слабы, они несут очень влажный воздух, который будет конденсироваться дождями.

По расчетам синоптиков гидрометцентра, дожди на протяжении заключительной недели июля могут вызывать резкие подъемы уровней рек. Кроме того, расчеты указывают, что 31 июля существует вероятность выхода к Корейскому проливу тайфуна, который может претендовать на статус супертайфуна. Однако вероятность этого события пока небольшая. Специалисты будут продолжать следить и просчитывать ситуацию.

Приморский край в этом году переживает особенно дождливое лето. Так, количество осадков, выпавших во Владивостоке за июнь, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, и подобная ситуация характерна для всего южного побережья края. В июле в Приморье уже дважды прошли сильные дожди, которые вызвали подъемы уровней воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В минувшие выходные погода также была дождливой, в разных районах выпало от 7 до 44 мм осадков или 10-40% месячной нормы.