Глава Хабаровского края поручил изменить нормативную базу для тушения ландшафтных пожаров

Михаил Дегтярев дал поручение региональным Минпромторгу и Минтрансу проработать вопрос привлечения оператора мониторинга ландшафтных пожаров с использованием беспилотных систем

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил изменить нормативную базу для наделения лесопожарных служб полномочиями по тушению ландшафтных пожаров.

"Лесопожарные формирования у нас не имеют полномочий по тушению ландшафтных пожаров. Это анахронизм. Надо срочно менять нормативную базу, все приказы, распоряжения. Горит в трех метрах от леса, и не можем тушить, это глупости. Нужно быть гибкими. Поручение такое даю", - сказал Дегтярев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ландшафтные пожары, по его словам, являются одной из причин распространения лесных пожаров. Он поручил региональным Минпромторгу и Минтрансу проработать вопрос привлечения оператора мониторинга ландшафтных пожаров с использованием беспилотных систем.

Губернатор отметил, что обстановка с пожарами осложнилась. Сейчас лесными пожарами в Хабаровском крае, по информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, охвачено почти 135 тыс. га, площадь возгораний значительно увеличилась за выходные, 14 июля в регионе фиксировались пожары на площади около 96,4 тыс. га. Дегтярев сообщил, что всего с начала сезона потушено более 82 тыс. га возгораний, но ситуация остается напряженной. В регионе был введен режим ЧС, также из-за пожаров был введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии.

"В силу введения ЧС всем жителям края запрещается посещать леса, не говоря уже о разведении огня. Я прошу всех жителей нашего региона с пониманием отнестись к этому решению", - сказал Дегтярев.