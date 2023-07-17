Глава РК заявил, что движение поездов по Крымскому мосту возобновят до 09:00

Расписание планируют нагонять, отметил Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00 мск, расписание будет нагоняться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Респбулики Крым (РК) Сергей Аксенов.

"Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00. Расписание поездов будет нагоняться", - написал Аксенов.

Глава РК добавил, что решение о выделении дополнительных паромов для перевозки людей через Керченскую переправу будет принято к 09:00.