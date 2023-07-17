МВД Турции сообщило о присутствии в стране почти 5 млн беженцев

Миграционный департамент республики выступил с таким заявлением после появления в соцсетях информации о том, что число беженцев на турецкой территории достигает 17 млн

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Почти 5 млн беженцев насчитывается, по последним данным, в Турции. Об этом сообщил в воскресенье вечером департамент по вопросам миграции МВД страны, отметив, что официальная информация на этот счет еженедельно обновляется на его сайте.

Миграционный департамент выступил с заявлением в связи с распространяемой в соцсетях информацией о том, что число беженцев на турецкой территории достигает 17 млн.

"В целом по нашей стране насчитывается 4 893 752 беженца. Их численность на регулярной основе еженедельно публикуется на сайте департамента. Безосновательные комментарии, публикуемые в соцсетях, и распространяемые на этот счет цифры не отражают действительности", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что в Турции "с целью уменьшения плотности населения" для получения иностранцами вида на жительство (ВНЖ) закрыты 1 169 районов, где их численность превышает 20% по отношению к турецким гражданам. Из них 54 квартала находятся в Стамбуле.

Таким образом миграционные власти ответили на публикацию газеты Milliyet в минувшую пятницу о якобы закрытии всех 39 муниципалитетов Стамбула для выдачи иностранцам первичного ВНЖ. Миграционный департамент отметил, что список так называемых закрытых районов Стамбула с октября прошлого года не менялся и включает 10 муниципалитетов, в которых расположены 54 квартала.

Согласно сведениям властей Турции, по состоянию на 2022 год в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, из которых почти 1,3 млн проживали в Стамбуле, составляя около 8% его населения. Из их общего числа свыше 500 тыс. являются гражданами Сирии. Новый глава МВД Турции Али Ерликая после вступления в должность пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев. Полиция 17-миллионного Стамбула ежедневно проводит рейды против нелегальных мигрантов практически по всему городу, в том числе в туристических районах. По данным Milliyet, в течение последних двух недель в Стамбуле были задержаны свыше 5 тыс. нелегальных беженцев, в основном сирийцев.