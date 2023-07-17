В Новой Зеландии начался суд по делу о гибели людей из-за извержения вулкана Уайт-Айленд

Обвинения в нарушении правил безопасности выдвинуты против владельцев туристической компанией Whakaari Management, а также туроператоров Tauranga Tourism Services и ID Tours New Zealand

СИДНЕЙ, 17 июля. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о гибели 22 туристов во время извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд в декабре 2019 года начались в понедельник в Окленде. Об этом сообщил новостной портал Stuff.

По его данным, после серии предварительных заседаний, прошедших на прошлой неделе, судья городского суда Окленда Евангелос Томас начал основные слушания по иску Государственной службы охраны труда и соблюдения правил техники безопасности Новой Зеландии. Обвинения в нарушении правил безопасности выдвинуты против Эндрю, Джеймса и Питера Баттламов, владеющих туристической компанией Whakaari Management, а также против туроператоров Tauranga Tourism Services и ID Tours New Zealand, организовавших туры на остров.

Как пишет портал, в ходе процесса обвинитель намерен опираться на личные показания двух выживших после извержения. Все обвинения будут связаны с нарушениями правил по охране здоровья и безопасности людей и с халатностью, из-за чего туристы оказались на острове, несмотря на данные о возросшей активности вулкана. Если обвинения будут доказаны, подсудимым грозит штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составляет $1,1 млн, а для физических - до $211,5 тыс.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шести были обнаружены на острове в ходе поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно, что еще шесть пострадавших умерли в клиниках Австралии и Новой Зеландии.