На Сахалине начал работу первый в ДФО всероссийский студенческий медицинский отряд

Для работы студентов закреплены три медицинских учреждения Южно-Сахалинска - городская больница имени Анкудинова, центральная и детская поликлиники, сообщили в пресс-службе правительства региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Первый в Дальневосточном федеральном округе всероссийский студенческий медицинский отряд "Галиотис" в понедельник начал работу в Южно-Сахалинске. До конца лета в медицинских учреждениях областного центра под руководством островных специалистов будут работать студенты из разных городов России, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине состоялось открытие первого трудового семестра всероссийского студенческого медицинского отряда. Для работы студентов закреплены три медицинских учреждения Южно-Сахалинска - городская больница имени Анкудинова, центральная и детская поликлиники", - отметили в пресс-службе.

По информации областных властей, всего в отряде 11 студентов. Они приехали из Архангельска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других российских городов. На летнее время будущие врачи займут должности среднего и младшего медицинского персонала - в соответствии с уровнем подготовки и разрешением по законодательству. Для островных лечебных организаций это хорошая возможность замены сотрудников на время отпусков, а для студентов - способ присмотреться к потенциальному месту жизни и работы.

"Это полезный опыт в профессиональном плане. Ребята познакомятся с сахалинской системой здравоохранения, признанной в стране одной из передовых. Возможно, отсюда начнется старт их карьеры, а Сахалинская область получит мотивированных специалистов", - приводит пресс-служба слова руководителя медицинского направления центрального штаба российских студенческих отрядов Кристины Сидоровой.