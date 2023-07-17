В Москве впервые пройдет фестиваль локального бизнеса "Неспальный район"

В рамках фестиваля гости смогут посетить мастер-классы салонов красоты, тренировки фитнес-клубов, флешмобы, ярмарки уличной еды

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль локального бизнеса "Неспальный район" впервые пройдет в столице в рамках Московского урбанистического форума с 5 августа по 3 сентября. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Мы делаем акцент именно на том, что районы столицы - это "неспальные" территории, где тоже кипит жизнь. В них работают сотни местных предпринимателей, которые каждый день создают для москвичей комфортную среду, помогают растить и развивать детей, решать бытовые задачи и просто приятно проводить время. Фестиваль "Неспальный район" - событие, на котором локальные предприниматели познакомят жителей со своими товарами и услугами", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

А москвичи, продолжил Фурсин, смогут больше узнать об интересных бизнесах по соседству, принять участие в мастер-классах и купить товары со скидкой. "Мы приглашаем на фестиваль и горожан, и представителей районного бизнеса, которые получат возможность бесплатно представить свои проекты", - подчеркнул руководитель департамента.

Отмечается, что мероприятия фестиваля пройдут на 21 площадке в разных районах города, среди которых Коптево, Крюково, Кузьминки, Митино, Свиблово, Северное Бутово, Северное Медведково, Черемушки, Южное и другие. В рамках фестиваля гости смогут посетить мастер-классы салонов красоты, тренировки фитнес-клубов, флешмобы. Кроме того, на всех площадках будут открыты ярмарки уличной еды.

Подать заявку на участие в фестивале, посмотреть полный список площадок и узнать подробности о программе можно на сайте фестиваля.