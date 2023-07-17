Легковушки смогут покинуть Крым на пароме, грузовики - через новые регионы

Cоветник главы республики Олег Крючков также сообщил, что грузовое сообщение будет возможно только в объезд Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы. Об этом сообщил в понедельник советник главы республики Олег Крючков.

"Автомобильное движение [будет осуществляться следующим образом]. Накопление автомобилей в аэропорту Багерово (площадка в Керчи - ближайшем к Крымскому мосту городе на полуострове - прим. ТАСС). Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут [через новые регионы]", - написал Крючков в Telegram-канале.

При этом грузовое сообщение, по его данным, будет возможно только в объезд Азовского моря.

Также по словам Крючкова, значительных пробок по альтернативному маршруту и в направлении Керчи в связи с ЧП.

"У нас нет критичных пробок по альтернативному маршруту и какой-то критичной ситуации в Керчи. Все службы работают, до конца дня будет понятно, как будет организовано движение, будет оказана вся помощь туристам", - сказал Крючков в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".