17 июля, 06:50
Атака на Крымский мост

В Крыму решают вопрос с проживанием задержавшихся из-за ЧП на Крымском мосту туристов

В Минкурорте региона развернули оперативный штаб для помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Республики Крым решает с отелями и санаториями региона вопрос с проживанием туристов, которые вынуждены были задержаться из-за повреждения Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

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"Минкурортов Крыма находится на связи с отелями и санаториями Крыма по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы", - сказали в министерстве.

Сейчас в Минкурорте Крыма разворачивают оперативный штаб для помощи туристам. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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