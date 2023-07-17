В Крыму решают вопрос с проживанием задержавшихся из-за ЧП на Крымском мосту туристов

В Минкурорте региона развернули оперативный штаб для помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Республики Крым решает с отелями и санаториями региона вопрос с проживанием туристов, которые вынуждены были задержаться из-за повреждения Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Минкурортов Крыма находится на связи с отелями и санаториями Крыма по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы", - сказали в министерстве.

Сейчас в Минкурорте Крыма разворачивают оперативный штаб для помощи туристам.