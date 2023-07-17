В Московском дворце пионеров в рамках реставрации воссоздадут зенитные фонари

Новые световые купола изготовят в заводских условиях из металлических конструкций и закаленного стекла

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты проводят реставрацию в Московском дворце пионеров, в том числе там будут воссозданы зенитные фонари. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"Три зенитных фонаря, или световых купола, расположены над зимним садом в первом корпусе. Они необходимы для того, чтобы наполнять пространство естественным светом. Остекление прежних (подлинных) зенитных фонарей было утрачено. Те, что есть сейчас, - результат ремонта 1980-х годов. Существующие зенитные фонари имеют искаженную форму, расстекловку, не соответствующую первоначальному виду, а вместо стекла у них сейчас пластиковое заполнение. В процессе работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия зенитные фонари полностью заменят", - сказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Отмечается, что архитекторы на основании архивных чертежей разработали проект воссоздания зенитных фонарей. В соответствии с ним новые световые купола будут изготовлены в заводских условиях из металлических конструкций и закаленного стекла. После доставки новых фонарей на объект старые будут демонтированы, а новые установлены.

Зенитные фонари в помещении зимнего сада главного корпуса Дворца пионеров поддерживают первоначальную идею архитекторов о создании объемных светлых пространств с ощущением большого количества воздуха и света. Витражное остекление фасадов дает эффект единения с пространством Площади парадов и сада Дворца пионеров. Зенитные фонари дополняют пространство зимнего сада эффектом открытого неба, создают дополнительное дневное освещение для зимнего сада.

"Для воссоздания светопроницаемых конструкций специалисты будут использовать архивные материалы и первоначальные чертежи данных конструкций. Световым куполам вернут их прежние размеры и характер расстекловки", - добавил Мельников.