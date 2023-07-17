На участие в премии "Знание" за 2023 год подали более 13 тыс. заявок

Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба российского общества "Знание"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" получило свыше 13 тыс. заявок на соискание просветительской премии "Знание. Премия" за 2023 год - это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба российского общества "Знание" в понедельник.

"Количество участников "Знание. Премия" от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР", - цитирует пресс-служба слова генерального директора российского общества "Знание" Максима Древаля.

Отмечается, что количество претендентов в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из всех 89 регионов России, лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Свердловская область, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Пермский край.

"Наибольшее количество заявок зарегистрировано в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника в России: "За просветительскую деятельность в школе" - почти 3,5 тысячи, "Наставник года" - более 2 тысяч, "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования" - 1,4 тысячи, "За просветительскую деятельность в университете" - 1,2 тысячи", - говорится в сообщении.

"Знание. Премия" вручается номинантам в трех категориях: "Просветитель", "Просветительский проект" и "Просветительская кампания". Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды "Знание. Премия" состоится в конце ноября в Москве.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.