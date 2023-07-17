В Москве в рамках фестиваля "Неспальный район" проведут ярмарки и экскурсии

Мероприятия пройдут с 5 августа по 3 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль для локального бизнеса стартует в Москве с 5 августа, в рамках фестиваля пройдут ярмарки, мастер-классы и экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С 5 августа по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума впервые пройдет фестиваль в поддержку локального бизнеса "Неспальный район". Каждые выходные жителей будут знакомить с продукцией местных производителей на 21 площадке в разных районах города, в том числе в Коптеве, Свиблове, Северном Медведкове, Крюкове, Митине, Кузьминках, Черемушках, Южном и Северном Бутове. Полный список площадок и подробная информация о программе есть на сайте фестиваля неспальныйрайон.рф. Там же могут подать заявку на участие предприниматели, которые хотят представить свои товары и услуги", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут презентации товаров и услуг локальных предпринимателей Москвы: мастер-классы салонов красоты, тренировки фитнес-клубов, творческие выступления и флешмобы, розыгрыши и многое другое. Кроме того, на всех площадках заработают ярмарки уличной еды, на которых можно будет познакомиться с местными производителями и приобрести уникальные товары, созданные вручную.

Гостей также ждут экскурсии, которые пройдут в формате живых историй. Надев наушники, любой желающий сможет присоединиться к радиоволне, где участники спецэфира обсуждают районы, вспоминают любимые кофейни и другие памятные места.

"Мы делаем акцент именно на том, что районы столицы - это "неспальные" территории, где тоже кипит жизнь. В них работают сотни местных предпринимателей, которые каждый день создают для москвичей комфортную среду, помогают растить и развивать детей, решать бытовые задачи и просто приятно проводить время. Фестиваль "Неспальный район" - событие, на котором локальные предприниматели познакомят жителей со своими товарами и услугами. А москвичи смогут больше узнать об интересных бизнесах по соседству, принять участие в мастер-классах и купить товары со скидкой. Мы приглашаем на фестиваль и горожан, и представителей районного бизнеса, которые получат возможность бесплатно представить свои проекты", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Фестиваль "Неспальный район" - масштабный проект, направленный на поддержку московских предпринимателей, популяризацию их брендов и создание бизнес-сообщества в разных районах, где участники будут взаимодействовать и помогать друг другу. Фестиваль проводится согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".