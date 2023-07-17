17 июля, 07:22
Атака на Крымский мост

Минздрав контролирует оказание медпомощи девочке, пострадавшей на Крымском мосту

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России держит на контроле оказание медицинской помощи девочке, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, сообщил в понедельник ТАСС помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

"Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи девочке, пострадавшей в происшествии на Крымском мосту. Помощь ей оказывается в полном объеме, состояние средней степени тяжести. Проводится ее медицинская эвакуация в ведущее детское медицинское учреждение Краснодарского края. После прибытия в Краснодар будет организована телемедицинская консультация со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России", - сказал он. 

Теги:
Атака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация