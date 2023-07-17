На юго-западе Москвы создадут общественное пространство с памятником Симону Боливару

Высота скульптуры составляет почти 4,5 м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новое общественное пространство с памятником полководцу времен войны за независимость испанских колоний в Америке Симону Боливару создадут на юго-западе Москвы. В сквере разобьют газон площадью более 2 тыс. кв. м, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"В сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта будет создано новое общественное пространство с памятником Симону Боливару. Сейчас завершается благоустройство территории: воздушные кабельные линии рабочие убрали под землю, а пространство вокруг памятника замостили гранитной плиткой двух цветов. Рабочие завершили устройство фундамента и установку гранитного постамента высотой почти четыре метра. Скульптуру уже доставили на место и собрали, ее высота немногим меньше 4,5 м", - говорится в сообщении.

Место для монумента определили еще в 2010 году. Тогда в присутствии президента Венесуэлы Уго Чавеса в сквере установили закладной камень. Правительство Венесуэлы передало в дар Москве копию конной скульптуры Симона Боливара работы итальянского мастера Адамо Тадолини, установленной в венесуэльской столице Каракасе.

"Основная задача - создать новое общественное пространство, сконцентрированное вокруг монумента, подчеркивающее красоту скульптуры и историческую значимость личности Симона Боливара - наиболее известного из полководцев времен Войны за независимость испанских колоний в Америке в XIX веке", - приводятся в тексте слова замглавы Департамента капитального ремонта города Москвы Михаила Никифорова.

Торжественное открытие памятника Симону Боливару запланировано на 19 июля 2023 года, оно приурочено к 240-летию со дня его рождения.