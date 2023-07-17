В Подмосковье заключили более 1,5 тыс. договоров на целевое обучение в медвузах

В том числе около 1,1 тыс. по программам специалитета

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. договоров заключили в Московской области с абитуриентами на целевое обучение в медицинских вузах, из них около 1,1 тыс. по программам специалитета, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Это хорошая возможность для абитуриентов поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу - его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор. Только в этом году по программе целевого обучения мы заключили свыше 1,5 тыс. договоров - 1,1 тыс. по программам специалитета и порядка 400 - ординатуры", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что абитуриенты, желающие поступить в медицинские вузы, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом региона. В таком случае после завершения обучения молодой специалист вернется работать в ту больницу, с которой был заключен договор.

Поясняется, что Подмосковье на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договора, будут поступать в Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие учебные заведениях.