В Москве обучили 400 помощников врачей для диспансерного наблюдения

При необходимости их число увеличат до 600 специалистов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Порядка 400 помощников врачей прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Образовательная программа длилась более 50 академических часов, проходила в очном формате и состояла из двух частей. Первая затрагивала организационные и коммуникационные вопросы, навыки работы с ЕМИАС и цифровыми инструментами", - сказала Ракова.

Помощники врачей обеспечивают постоянную коммуникацию между врачом и пациентами с хроническими заболеваниями. Они отслеживают состояние пациентов, напоминают им о необходимости прохождения обследований, дают рекомендации по самоконтролю, рассказывают о правилах здорового образа жизни и консультируют по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

"Уникальный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению призван не только увеличить продолжительность жизни горожан с хроническими заболеваниями, но и значительно улучшить ее качество. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике. Если они увидят в ЕМИАС факт вызова скорой или врача на дом, врачи могут пригласить пациента на прием, не дожидаясь планового визита. Сегодня 400 помощников врачей на связи с москвичами <...>, при необходимости их число увеличат до 600 специалистов", - напомнила Ракова.