Комитет Думы одобрил ко II чтению проект о порядке применения УК и УПК в новых регионах РФ

Согласно поправкам, в частности, преступления, совершенные до 30 сентября 2022 года против интересов ДНР и ЛНР, считаются совершенными против интересов Российской Федерации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об определении порядка применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Законопроект внесли 30 ноября 2022 года главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также первый зампред думского комитета по госстроительству Ирина Панькина. Первое чтение состоялось 13 декабря 2022 года.

Документом в том числе предлагается установить, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а преступность и наказуемость деяний, совершенных на этих территориях до 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии новых регионов в состав России), определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ.

Не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта РФ до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов.

Содержание поправок

Согласно поправкам, одобренным комитетом, преступления, совершенные до 30 сентября 2022 года против интересов ДНР и ЛНР, считаются совершенными против интересов Российской Федерации, а граждане указанных республик, совершившие преступления, рассматриваются в качестве российских граждан.

Материалы, по которым на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей досудебное расследование производилось в соответствии с законодательством Украины и не было завершено на 30 сентября 2022 года, передаются прокурору для определения вида уголовного преследования и подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В изначальной версии законопроекта этот пункт касался только Запорожской и Херсонской областей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела будет приниматься, если деяние, по которому на территории одного из четырех регионов проводилось досудебное расследование по украинскому законодательству, не является преступлением в соответствии с Уголовным кодексом РФ. В принятом в первом чтении проекте это положение также касалось только деяний, совершенных в Запорожской или Херсонской областях.

До завершения фактического формирования на территориях новых регионов органов, уполномоченных проводить предварительное расследование, соответствующие полномочия правомочны также осуществлять органы предварительного расследования, официально действовавшие в регионах на день их принятия в состав России. Руководитель следственного органа и прокурор смогут обращаться с ходатайствами в другие суды того же уровня, если суд, к юрисдикции которого отнесено рассмотрение ходатайства органа предварительного расследования, фактически не функционирует.

Также поправками предусмотрено, что на период действия на территории регионов военного положения задержание подозреваемого допускается на срок не более тридцати суток.