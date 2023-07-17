Сервис МВД по проверке недействительных паспортов РФ недоступен из-за техработ

Также временно недоступен архив со списком недействительных паспортов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Онлайн-сервис проверки по списку недействительных паспортов недоступен на сайте МВД России, убедился корреспондент ТАСС.

При вводе персональных данных на соответствующей странице ведомства выдается результат запроса: "Сервис недоступен в связи с проведением технических работ". Кроме того отмечается, что временно недоступен архив со списком недействительных паспортов.

Как пишет газета "Коммерсантъ", сервис МВД для проверки по списку недействительных паспортов, которым активно пользовались банки для идентификации клиентов, отключен после сбоя. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в МВД и правительство с просьбой восстановить действие данного сервиса. Участники рынка опасаются, что услугу могут не подключить снова, в то время как альтернативный онлайн-канал проверки - Система межведомственного электронного взаимодействия" (СМЭВ-3) - работает нестабильно и медленно.

Газета со ссылкой на письмо НСФР указывает, что в списке недействительных паспортов в период с 22 июня по 4 июля был выявлен прирост записей. В частности, дополнительно загружено 16 млн паспортов к 150 млн уже имеющихся. При этом их перепроверка в двух других сервисах выявила значительные несоответствия. "Наличие некорректных записей в списке недействительных паспортов влечет для кредитных организаций повышение операционных и регуляторных рисков, а для их клиентов - необоснованный отказ в обслуживании", - цитирует "Коммерсантъ" содержание письма.

Несмотря на сбой, переходить на СМЭВ-3 банкиры не хотят. В НСФР подчеркивают, что использование сервиса на регулярной основе для проверки паспортов затруднительно из-за длительного ожидания ответа. Кроме того, в сервисе есть ограничения по количеству запросов. В НСФР просят также провести работу по повышению уровня качества и скорости данных, предоставляемых с использованием СМЭВ-3, и сверку данных всех сервисов проверки паспортов.