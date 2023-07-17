В Иркутской области сняли особый противопожарный режим

В пресс-службе правительства отметили, что лесных пожаров в регионе нет

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, который был введен с 29 апреля и предусматривал ограничения на разжигание огня и посещение лесов, снят в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Особый противопожарный режим закрыт на территории северных районов Иркутской области с сегодняшнего дня, 17 июля. В южных, центральных и частично верхнеленских районах режим был завершен 18 июня. Таким образом, действие особого противопожарного режима закончено на всей территории региона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, по данным на 14:00 (09:00 мск) понедельника, лесных пожаров в регионе нет.

Особый противопожарный режим вводился для того, чтобы защитить тайгу и населенные пункты от огня. Во время его действия ограничивалось посещение лесов, действовал запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещалось готовить пищу на открытом огне, углях. Действовали ограничения на охоту и рыбалку в лесных угодьях.

По данным министерства лесного комплекса региона, в Иркутской области с начала пожароопасного сезона, который был открыт 6 апреля, произошло 315 лесных пожаров на общей площади 8,7 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 713 возгораний на площади 186 тыс. га.

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в готовности находятся сотрудники парашютно-десантной пожарной службы, усилен наземный мониторинг обстановки.