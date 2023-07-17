В Белгородской области выплатили по 10 тыс. и 50 тыс. рублей всем жителям сел с режимом ЧС

Право на получение единовременной выплаты имеют жители 15 населенных пунктов региона

ТАСС, 17 июля. Власти Белгородской области произвели выплаты по 10 тыс. рублей и по 50 тыс. рублей практически всем зарегистрированным жителям населенных пунктов, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сказала в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

"На сегодняшний день у нас по выплатам 10 тыс. [рублей] и 50 [тыс. рублей] все, кто хотел - уже обратились, и на сегодняшний день это будет только дофинансирование небольшого количества по 10 тыс. [рублей]. <...> Что касается выплат по фактическому проживанию, то на 362 человека реестр был сформирован в пятницу и сегодня по информации от администрации еще уйдет на 88 человек - то есть порядка 450", - сказала она.

Ранее власти региона сообщали, что право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей имеют жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых был введен режим ЧС.

По данным Батановой, проживавшим без регистрации в регионе выплаты будут производить не так быстро, потому что много работы по уточнению факта проживания. Она сказала, что также в настоящее время ведется работа подготовке к выплатам собственникам пострадавших домов из других сел региона, которые не входят в число 15 населенных пунктов с введенным режимом ЧС - они также получат по 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Гладков поставил задачу произвести эти выплаты до 1 августа, а также в ежедневном режиме вести и предоставлять ему реестр таких обращений.

Как добавил глава Белгорода Валентин Демидов, за неделю в городе полностью восстановлено два жилых помещения, поврежденные в ходе обстрелов Вооруженными силами Украины, работы ведутся еще по 10 объектам. Первый замглавы Белгородского района Дмитрий Рудев добавил, что у них в работе 20 домов в селах, где не введен режим ЧС, из них за неделю сделали восемь, за будущую неделю планируют восстановить еще 10. Глава администрации Шебекинского городского округа Вадим Жданов сказал, что на их территории за неделю восстановили 56 жилых помещений, из них 24 квартиры. Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отметил, что восстановили 376 жилых помещений, за неделю закрыли 51 тепловой контур, осталось закрыть 59.