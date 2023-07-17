Собянин: строительство на территории нацпарка "Лосиный остров" в Москве не планируется

По словам мэра Москвы, сообщения об обратном являются спекуляциями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Строительство на территории национального парка "Лосиный остров" в Москве не планируется, сообщения об обратном являются спекуляциями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ну, я сразу скажу: строительство [на территории нацпарка "Лосиный остров] никакое не планируется. [Это] спекуляции, что сейчас заберет Москва, застроит все жильем, весь "Лосиный остров" и так далее. Не знаю, зачем они это говорят. У нас же много парков в Москве, много особо охраняемых территорий, нигде же никакого жилья мы не строим, аккуратно обустраиваем, приводим в порядок, холим, лелеем эти территории для того, чтобы дать там возможность москвичам отдыхать", - сказал Собянин в ходе встречи с жителями столицы, видеозапись которой опубликована в понедельник в его официальном Telegram-канале.

По его словам, территорию "Лосиного острова" с 1970-х годов называли и городским парком, и природным комплексом, и национальным парком. "До 2000-х годов она была в ведении городских властей, а в 2000 году издали ряд законов, по которым национальные парки должны быть только в ведении Российской Федерации. Национальные парки - они разные, есть национальные парки в Якутии, Хакасии, это гигантские территории, где кроме волков, медведей или рысей никого нет. А наш национальный парк в системе управления и требований, он такой же, как в Якутии, но вокруг него проживает весь ваш [Восточный административный] округ, все 1,5 млн [человек], и, конечно, уход за ним должен быть другой, - смысловая нагрузка во многом другая", - отметил мэр.

Собянин добавил, что потому обратился к президенту год назад с данным вопросом и учетом просьб жителей. "Сколько я бы не встречался с жителями районов, которые прилегают к Лосиному острову, у меня первый вопрос был: "Когда вы там порядок наведете?" Президент поддержал, дал поручение разработать проект закона. Мы целый год его разрабатывали, мы целый год вели дебаты, с кем только не вели, кого только не убеждали, как только не клялись, что мы там ничего плохого с ним не будем делать. Буквально две-три недели [назад] закон был принят, и неделю тому назад президент подписал этот закон. Правительство должно теперь издать свой нормативный акт, чем мы тоже занимаемся", - уточнил он.

Мэр заверил, что после получения документов столичные власти вместе с экспертами и специалистами в данной области обсудят, как можно реабилитировать территорию. "Как минимум надо его (нацпарк - прим. ТАСС) от мусора освободить, привести в порядок, особенно те территории, которые прилегают к домам жилым, сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения гражданами и так далее. Сделать проект, обсудить с вами, ну и, я думаю, через год тогда приступить [к работам] и навести там порядок, сделать его удобным, чтобы вы все могли им пользоваться", - заключил Собянин.

Передача прав Москве

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность передачи столичным властям некоторых федеральных полномочий в отношении части национального парка "Лосиный остров" в границах Москвы. Документ был опубликован 10 июля.

Как поясняется в сопроводительных материалах, речь идет о мерах пожарной безопасности, установлении и изменении охранной зоны, реконструкции и капремонте объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры на территории нацпарка. "Размещение иных объектов капитального строительства (в том числе автомобильных дорог или их участков, мостов, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, объектов инженерной инфраструктуры, линий связи) возможно по согласованию с правительством РФ в установленном им порядке", - добавляется в одном из заключений комитетов Совфеда.

В другом заключении напоминается, что нацпарки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. "В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях. Изменение или прекращение существования охранных зон, строительство объектов инфраструктуры на территории национального парка без соответствующего контроля могут нанести ущерб всем компонентам экосистемы", - отмечают, в частности, в комитете СФ по экономической политике.

О парке

Лосиный остров известен с XV века как охотничьи и лесохозяйственные угодья, принадлежавшие государству. Его границы остаются практически неизменными с середины XVIII века даже на фоне быстрого роста Москвы и хозяйственного освоения земель Подмосковья. Сегодня Лосиный остров - национальный парк в ведении Минприроды России в границах крупнейшей в России городской агломерации, не имеющий аналогов в мире. Посещаемость национального парка составляет в среднем 10 тыс. человек ежедневно, до 150 тыс. человек в "пиковые" дни, в сумме 3-5 млн человек в год.