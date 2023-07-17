Поток россиян в Грузию за полгода вырос более, чем вдвое

Их число превысило 577 тыс.

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Число граждан России, посетивших Грузию с января по июнь, превысило 577 тыс., что более, чем в два раза превосходит аналогичный показатель 2022 года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

Согласно опубликованным ведомством данным, число прибывших из РФ составило 577,6 тыс., что на 133,7% больше данных за первые шесть месяцев 2022 года. По числу посетителей Россия уступает лишь Турции, откуда в Грузию прибыло 582,5 тыс. человек (рост +122,2%). Общее число международных визитеров превысило 2,8 млн, что больше данных 2022 года на 75,9%.

Среди стран, граждане которых активно посещали Грузию в 2023 году, также Азербайджан, Армения, Израиль, Казахстан и Украина.