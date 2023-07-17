Комитет Думы одобрил штраф до 6 млн рублей за неисполнение соцсетью предписания РКН

В кодекс вводится новая статья

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате принять поправку о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях штрафов до 6 млн рублей за неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора. Поправка одобрена ко второму чтению принятого в апреле 2018 года в первом чтении законопроекта о штрафах до 5 млн рублей за отказ удалять противоправную информацию в соцсетях.

Согласно поправке, в кодекс вводится новая статья "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи".

Так, за неисполнение владельцем предписания о мониторинге соцсети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой он обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления РКН, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Должностным лицам, согласно поправке, может грозить штраф - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 4 млн до 6 млн рублей.